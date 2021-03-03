آليات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في ورشة عمل بمعهد الفلك

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي ورشة عمل بعنوان "رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين بعلوم الفضاء، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.واستعرضت الدكتورة رشا غنيم القائم بأعمال رئيس معمل أبحاث الفضاء - خلال فعاليات الورشة - القدرات والإمكانات المتميزة للمعهد في أبحاث الفضاء، وأهم الأقسام والوحدات الموجودة به.من جانبه.. ألقى الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء محاضرة عن "الرصد البصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي" تناولت الطرق المختلفة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، مع التركيز على طريقة رصد الأقمار الصناعية باستخدام التلسكوبات البصرية، كاشفا عن بعض نتائج الأرصاد عن الأقمار الصناعية التي تم رصدها مؤخرًا باستخدام التلسكوب البصري بالقطامية.وعلى هامش فعاليات الورشة، دار نقاش مفتوح حول تقنية الرصد باستخدام الليزر واستخدام التلسكوبات البصرية، وآليات الاستفادة من إمكانيات المعهد الهائلة في خدمة خطة التنمية المستدامة في مصر 2030.يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد افتتح مؤخرا محطة رصد بصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي داخل مرصد القطامية الفلكي، ويقوم حاليًا بإنشاء محطة جديدة في حلوان لأبحاث الفضاء بالتعاون مع الصين؛ لتكون واحدة من كبريات محطات رصد الأقمار الصناعية على مستوى العالم.وعلى مستوى التعاون العربي قام المعهد بتأسيس واستضافة الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، بهدف زيادة أواصر التعاون البحثي العربي، وتنمية الكوادر البشرية العربية في مجالات الفلك وأبحاث الفضاء، بما يخدم مصالح برامج الفضاء العربية.