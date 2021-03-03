الصومال: تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس أسبوعين

أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس اعتبارًا من اليوم الأربعاء لمدة أسبوعين؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن جميع المدارس والجامعات في العاصمة مقديشو امتثلت اليوم للقرار؛ بما في ذلك الجامعة الوطنية الصومالية وجامعة مقديشو، لتمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى 17 مارس، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية في وقت سابق أن الحكومة قررت اتخاذ اﻹﺠراءات اﻻﺤﺘرازﻴﺔ جديدة للحد من انتشار الفيروس، وذلك في إطار جهودها لمنع دخوله وانتشاره في البلاد.