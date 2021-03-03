16 ألفا و642 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

أعلنت وزارة الصحة في التشيك تسجيل 16 ألفًا و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس والمتواجدة داخل المستشفيات حاليًا يبلغ 1661 شخصًا.يُشار إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في التشيك بلغ مليونًا و252 ألفًا و242 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفًا و701 حالة، وذلك وفقًا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.