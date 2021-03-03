«عقلي وقف» لنوال الزغبي تحقق 4.3 مليون مشاهدة

حقق كليب أغنية "عقلي وقف" لنوال الزغبي 4 ملايين و300 ألف مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب حتى الآن.والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.واستغلت نوال الزغبي هدوء السوق الغنائية خلال هذه الفترة بانشغال المطربين في الوطن العربي بالتحضير لأعمالهم الغنائية الجديدة، لتطل على جمهورها في توقيت صحيح وتتمكن أغنيتها من تحقيق انتشار سريع.