وزير التنمية المحلية: نتعامل بشكل سريع مع الأمطار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقًا مع المحافظين بشكل كامل، بشأن الاستعداد الجيد لمواجهة الأمطار.وأضاف «شعراوي»، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع المحافظات على مدار الساعة، لرصد الوضع في كل حوال تقلبات الطقس، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والمراكز؛ بضرورة التواجد في الشوارع، والتعامل الفوري مع تراكمات المياه.وأشار إلى أن غرفة العمليات تتلقى تقارير دورية من المحافظين بشأن انتشار معدات إزالة المياة من الشوارع، ورفع تراكماتها لفتح حركة السيارات أمام المارة، والحد من التكدس المروري.وكانت محافظات شهدت صباح اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، ما أدى إلى تراكم بعض المياه في الشوارع.