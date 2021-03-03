جاريث بيل يرفض تخفيض راتب العام الأخير مع ريال مدريد

كشفت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن جاريث بيل، نجم توتنهام هوتسبير، يرفض بأي حال من الأحوال تخفيض راتبه مع فريقه الأصلي ريال مدريد، وذلك رغم الأزمة المالية التي ضربت النادي؛ بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن النجم الويلزي لن يوافق على تخفيض راتبه في العام الأخير من تعاقده مع ريال مدريد، سواء عاد إلى النادي أو استمر على سبيل الإعارة لموسم آخر في توتنهام.وأضافت أن جاريث بيل سوف يخبر ريال مدريد، أنه يتوقع منهم الحصول على راتبه البالغ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتى لو غادر هذا الصيف.واستعاد جاريث بيل القليل من مستواه، عندما سجل هدفين وصنع هدفًا في مباراة توتنهام هوتسبير الأخيرة ضد بيرنلي، وفي حال استمر النجم الويلزي في تقديم عروض قوية، فإن النادي اللندني سيتعاقد معه بشكل دائم.ولا شك أن النجم الويلزي مستعد للبقاء في شمال لندن خلال الموسم المقبل خلال العام المتبقي على نهاية عقده مع ريال مدريد، لكن بيل لا يخطط لاتخاذ قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الراهن.وتابعت: "هذا يعني أنه سيتعين على ريال مدريد دفع جزء كبير من راتبه مرة أخرى إذا استمر على سبيل الإعارة في توتنهام، أو سيحتاج النادي اللندني إلى مبلغ طائل إن أراد التوقيع معه بشكل دائم".وشارك جاريث بيل في 22 مباراة هذا الموسم مع توتنهام في جميع المسابقات، وسجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.ورجحت الصحيفة أن يعود بيل، الذي أحب العيش في إسبانيا، إلى ريال مدريد لقضاء السنة الأخيرة من عقده إذا رحل زيدان.