رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جاريث بيل يرفض تخفيض راتب العام الأخير مع ريال مدريد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشفت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن جاريث بيل، نجم توتنهام هوتسبير، يرفض بأي حال من الأحوال تخفيض راتبه مع فريقه الأصلي ريال مدريد، وذلك رغم الأزمة المالية التي ضربت النادي؛ بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن النجم الويلزي لن يوافق على تخفيض راتبه في العام الأخير من تعاقده مع ريال مدريد، سواء عاد إلى النادي أو استمر على سبيل الإعارة لموسم آخر في توتنهام.

وأضافت أن جاريث بيل سوف يخبر ريال مدريد، أنه يتوقع منهم الحصول على راتبه البالغ 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حتى لو غادر هذا الصيف.

واستعاد جاريث بيل القليل من مستواه، عندما سجل هدفين وصنع هدفًا في مباراة توتنهام هوتسبير الأخيرة ضد بيرنلي، وفي حال استمر النجم الويلزي في تقديم عروض قوية، فإن النادي اللندني سيتعاقد معه بشكل دائم.

ولا شك أن النجم الويلزي مستعد للبقاء في شمال لندن خلال الموسم المقبل خلال العام المتبقي على نهاية عقده مع ريال مدريد، لكن بيل لا يخطط لاتخاذ قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الراهن.

وتابعت: "هذا يعني أنه سيتعين على ريال مدريد دفع جزء كبير من راتبه مرة أخرى إذا استمر على سبيل الإعارة في توتنهام، أو سيحتاج النادي اللندني إلى مبلغ طائل إن أراد التوقيع معه بشكل دائم".

وشارك جاريث بيل في 22 مباراة هذا الموسم مع توتنهام في جميع المسابقات، وسجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ورجحت الصحيفة أن يعود بيل، الذي أحب العيش في إسبانيا، إلى ريال مدريد لقضاء السنة الأخيرة من عقده إذا رحل زيدان.

موضوعات متعلقة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

مدرسة بـ«الهرم» تنفي أزمة أسئلة «الترم الثاني» بالامتحانات: شائعات مغرضة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»

تقليد ابتكرته «عبد الدايم».. سبب اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية