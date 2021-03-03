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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1228 مواطنًا ضمن قافلة طبية في النوبارية بالبحيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:50 م
قافلة طبية
قافلة طبية
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع، مشيرًا إلى تنفيذ مديرية الصحة قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية بلال بن رباح غرب النوبارية يومي 1و2 مارس الجاري.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية «الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، مسالك بولية»، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان، مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

ولفت إلى أن الحملة تمكنت على مدار يومين، من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1228 مواطنًا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 301 حالة باطنة، و171 حالة جراحة عامة، و110 نساء وتوليد، و350 حالة أطفال، و96 حالة مسالك بولية، و160 حالة جلدية، و40 حالة تنظيم الأسرة، مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.


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