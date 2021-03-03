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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي «LRT»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:39 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال
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شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي "LRT عدلي منصور-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان"، بحضور السفير الفرنسي لدى مصر ستيفان روماتيه وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، وقد قام بتوقيع العقد من الجانب المصـري الدكتور عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الفرنسي لورانس باتل، رئيس المجلس التنفيذي لشركة "RATP DEV" الفرنسية.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى التعاون الكبير مع الشركات الفرنسية في مختلف مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي في مصر، سواء في تنفيذ تلك المشروعات أو في التعاون في إدارة وتشغيل وصيانة عدد منها، لافتا إلى أن هذا التعاقد هو الثاني بين الجانبين للقيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لأحد المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث سبق توقيع عقد إدارة وتشغيل الشركة الفرنسية للخط الثالث لمترو الأنفاق، وهو ما يجسد استمرار التعاون المصري الفرنسي المشترك، كما يضمن كفاءة التشغيل بين الخط الثالث (باعتبارها الشركة التي تقوم بتشغيله) والقطار الكهربائي "LRT"، بالإضافة لتشغيل المحطة التبادلية العملاقة عدلي منصور، ما سيقلل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل، لافتًا إلى أن هذا التعاقد يضمن تطبيق نفس الأسلوب الذي تتبعه الشركة في تشغيل الخط الثالث (تنظيم الإجراءات ونظام إدارة المخازن ونظام إدارة الصيانة)، ما سينعكس إيجابيًا على تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من التذاكر وكذلك الإيرادات الأخرى من مصادر التمويل الغير تقليدية، علاوة على الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة 95%، ما سيسهل عملية نقل الخبرات إلى الفنيين والمهندسين والعمال في هذا المجال للاستفادة منهم في تشغيل المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال خطتها الطموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الأخرى، وحيث يأتي النقل السككي بالجر الكهربائي على رأسها لأنها وسائل آمنة وصديقة للبيئة.

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي يبلغ طوله 90 كم و16 محطة، لافتًا إلى أنه قد تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات وأعمال السكة تمهيدًا للبدأ في تنفيذ أعمال الإشارات، كما تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين، حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي يمثل مثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة) لتحقيق الانتقال السريع والأمن بالقاهرة، تنفيذًا للخطة التوسعية التي تنتهجها الدولة في مشروعات النقل بالجر الكهربائي والذي يتم تنفيذه في مصر للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن المشروع يبدأ من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازيًا لطريق (القاهرة، الإسماعيلية) الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعـدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة"، بمحطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوبًا، بـ4 محطات "3 علوية +1سطحية"، محطات العاصمة الإدارية 3، القيادة الاستراتيجية، المدينة الرياضية، المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية للمشروع حوالي 79%.

ومن جهته، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتوقيع هذا العقد، مشيرًا إلى أنه استمرارًا للتعاون والعلاقات القوية بين فرنسا ومصر في مختلف المجالات وخاصة قطاع النقل، كما أشار إلى أن الشركة الفرنسية ستبذل قصار جهدها لتقديم مستويات خدمة عالمية في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعي القطار الكهربائي "LRT"، الذي تم توقيعه اليوم بالإضافة إلى تشغيل وإدارة الخط الثالث للمترو الذي تم توقيعه سابقًا.

من جهتها، أعربت رئيس المجلس التنفيذي لشركة "RATP DEV" الفرنسية عن سعادتها بتجديد أواصر التعاون بين وزارة النقل المصرية والشركة الفرنسية لإدارة أحد أكبر المشروعات الهامة في قطاع الجر الكهربي بمصر، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم أعلى مستويات الخدمة بما يوازي نظيرتها المقدمة في فرنسا.

جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية ستقوم بإنشاء وإدارة مركز للسيطرة والتحكم في محطة عدلي منصور للسيطرة على الخط الثالث والقطار الكهربائي "LRT"، كما ستقوم الشركة الفرنسية بتدريب العمالة والموظفين المصريين سواء بفرنسا أو بمصر على إدارة وصيانة وتشغيل وسائل النقل المتعاقد عليها (الخط الثالث، القطار الكهربائي LRT)، وأن تنفيذ هذا التعاقد حاليًا كان ضروريًا أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.

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