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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث استعدادات المجمعات التكنولوجية للامتحانات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:39 م
مجلس مشروعات التطوير
مجلس مشروعات التطوير
سعيدة عامر
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عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالي والإداري ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

واستهل الأمين العام الاجتماع باستعراض فعاليات زيارة اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي لمجمع أسيوط التكنولوجي للوقوف على مدى استعداد المجمع لبدأ الدراسة بالكلية المتوسطة، حيث ينتظر تقرير اللجنة وتوصيتها بهذا الشأن.

وقال «الحيوي» إن الاجتماع شهد مناقشة مقترح تطوير اللوائح الخاصة بالمجمعات خاصة مجمع الأميرية التكنولوجي من خلال التعاون مع مؤسسة أمنيا "OMNIA" للتعليم الفني بفنلندا لتطبيق برامج التعليم الفني والتدريب المهني طبقاَ للمعايير الفنلندية في مصر.

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