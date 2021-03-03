خلال فبراير.. كيف انخفضت أعداد إصابات كورونا؟ (إنفوجراف)

بعد بدء شهر مارس الجاري، لا تزال أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، تتسم بالثبات النسبي في أعداد الإصابات، ما بين 500 إلى أكثر من 600 حالة يوميًا، كما أن أعداد الوفيات لا تزيد عن 55 حالة يوميًا، وذلك وسط كثير من التحذيرات من أن التخلي عن الإجراءات الاحترازية المتبعة يساهم في ارتفاع منحنى الإصابات من جديد، والدخول في موجة ثالثة من الفيروس.وفي الانفوجراف التالي، ترصد " الدستور" نشاط الإصابات والوفيات من فيروس كورونا المستجد في مصر خلال شهر فبراير الماضي، لتوضيح منحنى الإصابات والوفيات.