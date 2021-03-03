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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هدوء في اليوم الخامس لامتحانات المعاهد الأزهرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:39 م
طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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واصل طلاب المعاهد الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم الخامس، على التوالي طبقا للجدول المعلن مسبقا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمي، والأدبي، والأزهري امتحان مواد "النحو، الصرف، البلاغة، الإنشاء، الأدب والنصوص والمطالعة"، كما أدى طلاب الصف الثاني الاعدادى امتحان مواد القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، وسط متابعة من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية وإجراءات احترازية داخل اللجان، وفي حالة من الهدوء وبدون مشاكل تذكر.

وخلال جولاتهم أكد مستشارو قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عددًا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل وأثناء الامتحانات لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2020 - 2021.

وشملت الإجراءات الاحترازية توفير جميع أدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة بكل لجنة، فضلا عن تعقيم وتطهير جميع اللجان بما فيها مقاعد الطلاب، ودورات المياه، والطرقات قبل وبعد ساعات الامتحان بصورة يومية لحماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وألا يزيد عدد طلاب اللجنة عن 14 طالبًا حسب مساحة الفصل لتحقيق التباعد المطلوب.

كما شملت التعليمات ضرورة توفير وتجهيز حجرة عزل صحي داخل كل مقر، وتخصيص طبيب أو زائرة صحية على الأقل بكل لجنة، وتكليف عدد من المعلمين بتنظيم دخول الطلاب أمام بوابة اللجنة وبعد الكشف عليهم بجهاز الكاشف، بحيث يعملون على التباعد بين كل طالب وآخر مسافة متر ومتابعتهم حتى دخول اللجان، وتوجيه الطلاب نحو أهمية الإجراءات الاحترازية وخطورة إهمالها طوال أيام الامتحانات.

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