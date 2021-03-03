أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع.وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة من ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 34 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح".وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1460 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 228 حكما قضائيا متنوعا.فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.