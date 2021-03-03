هيئة الأوقاف: 23% نموًا في الإيرادات خلال 8 أشهر

حققت هيئة الأوقاف زيادة في إيراداتها وأربحاها الاستثمارية في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي من 1 يوليو 2020 وحتى 28 فبراير 2021، بنسبة نمو بلغت 23 % زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي.وبلغت إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف الاستثمارية خلال الأشهر الثمانية، مليارًا وسبعين مليونًا جنيه بزيادة تقدر بـ197 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.وشهد شهر فبراير2021 تحقيق إيرادات بنسبة نمو قدرها 39% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يحقق أغراض الوقف، ويمكن الوزارة من تحقيق شروط الواقفين، ويعظم من شأن الوقف في خدمة المجتمع بفضل الله، ثم بفضل عناية الدولة بالوقف، وعمل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على حسن استثماره واستيداء حقوقه.