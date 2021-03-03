الرئيس الإيراني: زيادة إنتاج النفط في الحقول المشتركة مع العراق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده زادت من إنتاج النفط في الحقول المشتركة مع العراق.وأوضح روحاني، خلال كلمة له مع اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن إنتاج حقل غرب نهر كارون زاد 5 أضعاف، متجاهلًا بذلك الجانب العراقي وموقفه.وتطرق روحاني في كلمته إلى مختلف إنجازات حكومته وفق ادعاءاته، وأضاف أن هذه القائمة بينها زيادة الإنتاج في الحقول المشتركة مع العراق، مشيرًا إلى افتتاح المرحلة الثانية من تطوير الإنتاج في أحد الحقول دون تسميتها.فيما أكد: أن «افتتاح الخميس هو من حق شعبنا، لقد بدأنا العمل في بئر وحقل مشترك في بدايات عمر الحكومة الحالية من الصفر، وتم افتتاح المرحلة الأولى لهذا الحقل المشترك في عام 2017، حيث تمكنا من إنتاج 30 ألف برميل يوميًا، واليوم افتتحنا المرحلة الثانية التي بلغ الإنتاج بها 65 ألف برميل يوميا».يذكر أن العراق وإيران يتقاسمان 5 حقول عبر الحدود المشتركة بين البلدين التي تبلغ 1458 كيومترا، ويقع أغلبها في الجنوب حيث إقليم الأهواز النفطي، وهذه الحقول هي "مجنون" و"أبوغرب" و"بزركان" و"الفكة" و"نفط خانة"، وحسب تقديرات رسمية عراقية يبلغ مخزونها أكثر من 95 مليار برميل.