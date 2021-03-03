الكرملين يتعهد بالرد بالمثل على العقوبات الأمريكية والأوروبية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، إن روسيا ترفض العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضدها بسبب حادث تسمم وسجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، باعتبار هذه العقوبات تمثل تدخلا "غير مقبول على الإطلاق" في شؤونها الداخلية، وسوف ترد بالمثل.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيسكوف أشار إلى أن القيود على السفر والأصول، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بحق مسؤولي إنفاذ القانون في روسيا، مماثلة لتلك الموجودة بالفعل بموجب القانون الروسي.ووصف بيسكوف الاتهامات الأمريكية بأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يقف وراء الهجوم بغاز الأعصاب على نافالني، بأنها "شائنة".