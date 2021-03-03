«المالكي» يبحث مع نظيريه التونسي واللبناني مستجدات القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، مع نظيريه التونسى عثمان الجرندي، واللبناني شربل وهبة، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.جاء الاجتماع في لقاءين منفصلين عقدا على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ155 بالقاهرة.وتناول اللقاءان التنسيق لتعزيز التعاون والمواقف المشتركة، بالإضافة إلى الإجراءات المبذولة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية، وأهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، وضرورة التأكيد على عقد مؤتمر دولي للسلام للمضي قدما في تحقيق السلام الشامل والعادل، ونيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما أشاد المالكي بمواقف تونس ولبنان الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المنظمات والمحافل الدولية دون استثناء، إيمانا منهما بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.