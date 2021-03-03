بناءً على أحكام قضائية.. الأوقاف تنهي خدمة إمامين بالغربية والقليوبية

قررت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف إنها خدمة كلٍّ من، محمد عباس حسن أبو يوسف، إمام وخطيب بأوقاف الغربية، عماد محمد فهمي مجاهد، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية.ويأتي ذلك القرار بناءً على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف الغربية والقليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.