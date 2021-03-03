رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 14634 قضية سرقة تيار كهربائي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:31 م
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3117 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 14634 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية" من ضبط 490 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 61 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في مجال متابعتها للأسواق في ضبط 1237 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط 6 قضايا.

واثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 158 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

مدرسة بـ«الهرم» تنفي أزمة أسئلة «الترم الثاني» بالامتحانات: شائعات مغرضة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

نقابة محررى الصحافة النيجيرية تندد بحوادث اختطاف الطلاب

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة