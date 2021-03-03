ضبط 14634 قضية سرقة تيار كهربائي

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3117 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 14634 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية" من ضبط 490 قضية متنوعة.وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 61 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية، مطبوعات".ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في مجال متابعتها للأسواق في ضبط 1237 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى من ضبط 6 قضايا.واثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 158 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.