قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أرسانيوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد.يأتي ذلك على هامش اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.ويشهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، اليوم، خلال الفترة المسائية، انعقاد اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذي سيجرى في الحادية عشرة من صباح الغد.وتستأنف لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، فعاليات اليوم الثالث لاجتماعاتها والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غد الخميس.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.