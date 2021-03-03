مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية

تشارك مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، والذي يقام هذا العام تحت شعار "الغابات وسبل العيش.. الاستدامة للناس والكواكب"، بهدف رفع الوعي البيئي بأهمية الحياة البرية في العالم والحد من الأخطار التي تهدد بقاءها ومكافحة الاتجار غير المشروع للحياة البرية.وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اليوم العالمي للحياة البرية هو فرصة حقيقية للاحتفاء بالتنوع والإثراء الذي تنعم به الحياة البرية من الحيوانات والنباتات، وإبراز أهميتها بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه بقميتها وبما يعود عليه من مزايا تتطلب العمل للحفاظ على استدامتها لأنها أصل الحياة، بما تقدمه لنا من خدمات بيئية، وجينية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وجمالية، واقتصادية.وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاحتفال يعمل على تسليط الضوء على التهديدات والمخاطر التي تواجه الحياة البرية بشكل عام، والتعريف بالجهود المبذولة لمحاربة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض وحمايتها من الأخطار والتوعية بأهمية المحافظة عليها، وحمايتها.جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 20568 في ديسمبر عام 2013، بإعلان يوم 3 مارس اليوم العالمي للحياة البرية، وهو يوافق نفس اليوم الذي اعتمد فيه اتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عام 1973، سايتس والتي تلعب دورًا مهما في ضمان ألا تشكل التجارة الدولية تهديدًا لبقاء هذه الأصناف من الحيوانات والنباتات البرية.