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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزراء خارجية مصر وفلسطين والأردن: الاستيطان يقوض عملية السلام

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:28 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد سامح شكري وزير الخارجية، ونظيريه الفلسطين رياض المالكي، والأردني أيمن الصفدي، على ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد وزراء الخارجية في اجتماع تشاوري، عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، قبيل إنطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ155، على أن عمليات الاستيطان تقوض من فرص التوصل لحل الدولتين، فضلا عما تمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد الوزراء أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات.

كما أشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات هامة.

وأعرب الوزراء العرب عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن الاجتماع الثلاثي يأتي استمرارا للتنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين.

وأوضح حافظ أن اللقاء شهد اتفاقا على أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما اتفق الوزراء الثلاثة على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المُشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب شكري عن دعم مصر لكافة الخطوات المبذولة من قبل القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطيني، والتطلع لأن تسهم الانتخابات المقبلة في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

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