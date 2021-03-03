شوقي: تشعيب الثانوية العامة ما زال قيد البحث

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موضوع التشعيب في الثانوية العامة، ما يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ثم المجلس الأعلى للجامعات.وشدد وزير التعليم، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأمور تظل على ما هي عليه "بعيدا عن ما يقال هنا وهناك!".