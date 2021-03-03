أنغام تستعد لطرح «هو نفس الشوق» الأسبوع المقبل

تستعد النجمة أنغام، لطرح أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "هو نفس الشوق" وذلك خلال الأسبوع المقبل، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ومن ألحان مصطفى العسال، ومن توزيع محمد العشي.على جانب آخر تحيى أنغام حفلًا كبيرًا بمهرجان الموسيقى الكلاسيكية بمركز المنارة، يوم الجمعة 26 مارس المقبل بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور مثل "ياريتك فاهمني، حالة خاصة، أساميك الكتيرة، وبعتلي نظرة، بتحبها ولا، أكتبلك تعهد، وسيدى وصالك، عمري معاك، قلبك، وأغنية هدنة، حتة ناقصة، اتجاه واحد، بتوصفني، حبايبنا، هتمناله الخير".