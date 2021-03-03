إحالة شخصين يديران شركة لتوزيع الانترنت بالمعادي للجنح

أحالت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الأربعاء، شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص.و أكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مسؤول وفني شبكات بشركة لتوزيع الإنترنت بالقاهرة، باتخاذ شقة مستأجرة للأول بدائرة قسم شرطة المعادى، مكانًا لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة سالفة الذكر، مقابل اشتراك نقدي شهري بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة، وعثر بداخلها على العديد من المضبوطات أبرزها (جهاز حاسب آلى محمل عليه "منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت، وأسماء جميع المشتركين، شاشة عرض، جهازين وحدة معالجة مركزية، جهاز لاب توب، عدد من أجهزة استقبال وتوزيع الإنترنت، دفاتر لتحصيل الاشتراكات، مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة، طابعة، عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين، هاتفي محمول لاستقبال مكالمات المشتركين، مبلغ مالى متحصلات المشتركين).وبمواجهتهما اعترفا بإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.