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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المؤبد لـ10 قيادات شرطية استجوبت رئيس مخابرات أردوغان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:27 م
حبس
حبس
أمينة ذكى
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قضت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول بالسجن المؤبد لـ10 من المعارضين الأتراك، عملوا قيادات بجهاز الشرطة، وذلك في قضية «مؤامرة 7 فبراير داخل المخابرات التركية» التي حوكم فيها 18 متهمًا، والمعروفة بقضية استجواب رئيس مخابرات تركيا، وفقا لما نقله موقع «تي آر تي» التركي.

يُذكر أن قضية 7 فبراير، هي القضية التي تتهم فيها الحكومة التركية حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن بممارسة أول عملية ضد الحكومة قبل 9 سنوات، إذ أراد المدعون العوام التابعون لجماعة جولن استجواب رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، واعتبرت الحكومة ذلك انقلابًا.

وذكر موقع «تي آر تي» التركي، أن القضاء التركي حكم بالمؤبد على كلٍ من رئيس شرطة إسطنبول السابق يورت أتيون، ونواب رئيس شرطة إسطنبول السابقين علي فؤاد يلمازر، وكازم أكسوي، وأرول دميرال، ونوح محمد دمجاجى، وأيهون البيرق، وصباح الدين كابلان، وموسى متين، وبلال إيريجه. وسيتم سجنهم في سجن سيلفري المشدد.

واتهمت المحكمة المشتبه بهم العشرة باستخدام القوة والعنف لمحاولة القضاء على الجمهورية التركية والحكومة.

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