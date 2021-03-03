وكيل «صحة الدقهلية» يتابع اليوم الأخير لحملة شلل الأطفال

أجرى الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، جولة ميدانية في قرى أويش الحجر، وكفر الشنهاب بمركز المنصورة لمتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال.و خلال الجولة جرى التأكد من تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات، كما شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال، وعدد من المنازل بالريف والحضر، بالإضافة إلى سؤال عدد من المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل.جدير بالذكر أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل، ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة، وفرق متحركة من شقة إلى شقة بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.