حبس سيدة تعدت بالضرب على طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، حجز مُدرسة لحين ورود تحريات المباحث، لتورطها فى بلاغ بالتعدى بالضرب على طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، يتضمن تعدى سيدة بالضرب على طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.وبالفحص تبين أن المتهمة تعمل أمين مخزن بمدرسة حكومية بكفر صقر، وقامت بالتعدى بالسب والضرب على طالب بالمرحلة الثانوية، من ذوى الاحتياجات الخاصة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ونجلها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها.تم تحرير المحضر رقم 3040 جُنح كفر صقر لسنة 2021، وبالعرض على النيابة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.