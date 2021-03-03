أول تعليق من وزير التعليم على أزمة الامتحان المجمع لأولى إعدادي بالهرم

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أزمة الامتحان المجمع للصف الأول الثانوي بمدارس الهرم.وقال الوزير في تصريح لـ«الدستور»: نحقق في الأمر وهذه مشكلة الإدارة.وسيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بعدما قامت الإدارة بوضع امتحان المجمع للطلاب من منهج الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الأول، وتم إعادة الامتحان للطلاب أكثر من مرة.وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالهرم، أنه تم رصد شكاوى أولياء الأمور والطلاب بالإضافة إلى اتخاذ قرار عاجل من المديرية بإحالة واضع الامتحانات للتحقيق، وذلك بسبب ما سببه من توتر للطلاب.وأضافت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنها تلقت شكاوى في غرفة العمليات وتعمل على متابعة الموضوع مع مدير مديرية الهرم التعليمية.