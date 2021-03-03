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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دعوى جديدة لتأجيل انتخابات الصحفيين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:27 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عماد سليمان
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حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى جديدة مقامة من أحمد فايز، والتي يطالب فيها بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، للقرار آخر الجلسة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الدعاوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين بسبب كورونا، وكذلك رفضت الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بالمصروفات.

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