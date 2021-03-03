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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الرعاية الأسقفية: بناء قدرات المتطوعين بالمراكز المجتمعية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:27 م
مؤسسة الرعاية الأسقفية
مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية
مونيكا جرجس
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نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية، ورش عمل لتدريب المتطوعين بالمراكز المجتمعية بمناطق عين شمس، عزبة النخل بمحافظة القاهرة والطوابق بالجيزة والراس السوداء بالإسكندرية، بمشاركة 40 من الشباب والفتيات.

وأشارت الكنيسة الأسقفية في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الورش تضمنت العمل عرض البرامج التنموية والتربوية التي تقوم بها المؤسسة لخدمة المجتمع، من خلال المراكز بالإضافة إلى عرض سياسة حماية الطفل التي يتبعها المتطوعون بالمؤسسة أثناء مشاركتهم فى أنشطة العمل مع الأطفال.

من جانبه؛ أوضح دكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أن المؤسسة توفر من خلال مراكز التنمية التابعة لها، فرص لبناء قدرات الشباب والعمل التطوعي من خلال الأنشطة المختلفة في العمل مع الأطفال والسيدات والأسر الفقيرة بالمجتمعات المستهدفة.

وتعد مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية، الذراع التنموية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية.

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