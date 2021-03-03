تحرير 4760 مخالفة مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4760 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1847 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 170 مخالفة السير دون تراخيص، 43 مخالفة موقف عشوائي، 29 مخالفة شروط التراخيص.يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.