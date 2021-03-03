مؤشرات الموازنة العامة: 6.5% إجمالي العجز الكلي إلى الناتج المحلي

رصدت "الدستور" أهم مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 20212022، حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق متوسط معدل تضخم سنوي 9% بزيادة أو خفض 3%، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية 13%، وإجمالي العجز الكلي إلى الناتج المحلي 6.5%، ودين أجهزة الدولة إلى الناتج المحلي 88%.وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في السنوات الأربع الماضية في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو حقيقي من اعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبالتالي خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% في 20162017 إلى 87% في 20192020 اي ضبط مالي بنحو 22% من الناتج المحلي على مدار 3 أعوام.