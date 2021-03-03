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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بفتح محاور مرورية جديدة بمنطقتي الغشام والقومية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:31 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تطوير وتجميل منطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق، والتي شملت الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والقواعد الخرسانية وتبليط الأرصفة ببلاط الإنترلوك وإنشاء بلدورات جديدة، بالإضافة إلى أعمال التشجير ووضع أحواض الزهور والورود وغرس النخيل والأشجار وتقسيم المنطقة إلى حدائق ومتنزهات وتزويدها بالمقاعد الرخامية لإتاحة الفرصة لقاطني المنطقة للاستراحة وغرس أعمدة إنارة جديدة، وإنشاء نافورة لإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة.

كما حرص المحافظ على تفقد الشوارع الجانبية المتفرعة من منطقة القناطر التسعة، والتي تم رصفها ببلاط الإنترلوك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل المناطق العشوائية والشوارع الضيقة التي لا يزيد عرضها علي 3 أمتار لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة بشارع ترعة القنايات ومنطقة موقف المنصورة وشارع الغشام وميدان القومية بمدينة الزقازيق، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي ثان، برفع الإشغالات من الشوارع وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يجد رصيفًا يمشي عليه.

وكلف المحافظ عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع إدارة المرور بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.

كما وجه المحافظ اللواء رضا فوزي، مدير إدارة المرور، بإعداد تصور لمسارات مرورية جديدة بمنطقتي الغشام والقومية؛ لتخفيف حدة الزحام بهما، ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

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