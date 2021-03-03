إحالة 55 عاملًا للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بالدلنجات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن إحالة 55 من العاملين بالمصالح الحكومية ومركز الشباب بقرية مؤسسة البستان للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى.