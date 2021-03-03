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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 55 عاملًا للتحقيق خلال حملات للانضباط الإدارى بالدلنجات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:13 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة أسفرت عن إحالة 55 من العاملين بالمصالح الحكومية ومركز الشباب بقرية مؤسسة البستان للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى.

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