كشف لغز تحويل مدخرات العاملين بالخارج في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شقيقين يجريان تحويلات مدخرات العاملين بالخارج في محافظة سوهاج.وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام كل شخص حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، وشقيقه الذي يعمل بالخارج بإحدى الدول، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني.ويرسل الموجود في الخارج للأول على حسابه البنكي أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.