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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:19 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6.9 نقطة، ليبلغ مستوى 5684.51 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.12 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 05ر196 مليون سهم تمت عبر 9644 صفقة نقدية بقيمة 5ر47 مليون دينار كويتي "نحو 152 مليون دولار أمريكي".
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 60ر4661 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر105 مليون سهم تمت عبر 4224 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار "نحو 9ر24 مليون دولار".

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر10 نقطة ليبلغ مستوى 66ر6203 نقطة بنسبة صعود، بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر90 مليون سهم تمت عبر 5420 صفقة بقيمة 6ر39 مليون دينار "نحو 7ر126 مليون دولار".

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" نحو 34ر0 نقطة ليبلغ مستوى 03ر4846 نقطة بنسبة هبوط بلغت 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر69 مليون سهم تمت عبر 2369 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار "نحو 3ر15 مليون دولار".

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي "بيت الطاقة وكفيك والمعدات وإنجازات" أما شركات "بيتك ووطني وزين) وأهلي متحد" فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات "وربة كبيتل وسنام وثريا ووثاق" الأكثر انخفاضا.

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