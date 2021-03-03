الفاتيكان تصدر ميدالية لمعالم العراق بمناسبة زيارة البابا فرنسيس

أصدر الفاتيكان ميدالية تضم مجموعة من معالم العراق ورموزًا عراقية، من بينها الأهوار والنخلة ونهري دجلة والفرات، بالإضافة الى رسم يشير إبراهيم النبى وهو يغادر مدينة أور الكلدانية الأثرية التي ولد فيها وفقًا للروايات التاريخية.ويبدأ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان؛ 5 مارس الجاري زيارته الرعوية إلى العراق وتستمر لمدة 3 أيام.ويلتقي قداسة البابا خلال زيارته المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في محافظة النجف وزيارة عدد من مدن ومحافظات العراق.