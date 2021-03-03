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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موقع إلكتروني لتلقي اعتذارت طلاب جامعة طنطا عن دخول الامتحانات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:10 م
الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن إطلاق موقع إلكتروني لتلقي أعذار الطلاب عن إجراء الامتحانات سواء الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو التخوف من الإصابة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021، وذلك نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل التخوفات التي صاحبت الطلاب وذويهم من انتشار الفيروس، ويأتي ذلك تنفيذًا للقرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة أن الموقع الإلكتروني يسمح للطلاب بتقديم الأعذار ورفع المستندات الطبية الخاصة بهم، وتقوم إدارات الكليات المختلفة بالاطلاع على المستندات واعتمادها وإعلام الطلاب بالاعتماد، كما يسمح الموقع للإدارة العليا للجامعة بمتابعة يومية لإحصائيات الطلاب الذين تقدموا بأعذارهم.

وأوضح الدكتور رضا البسيوني مدير وحدة تطوير النظم أنه من خلال الإيميل الرسمي للطالب والرقم القومي يسمح للطلاب بالدخول إلى صفحة الشخصية ويمكنه تقديم اعتذار تخوف من الإصابة ويسمح له ذلك بالاعتذار عن الفصل الدراسي كاملًا دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقًا للوائح والقوانين.

أما فى حالة الاعتذار الخاص بالاشتباه أو الإصابة بالفيروس يمكن للطالب رفع ملفات طبية معتمدة من جهة حكومية ويقوم الطالب باختيار المواد التي سيقدم الاعتذار بها، حيث يتم الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول باقي الامتحانات.

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