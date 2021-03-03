الشرطة الأمريكية تفكك عبوة بالقرب من مركز اقتراع في ولاية أيوا

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء، تفكيك عبوة بالقرب من مركز اقتراع محلي في مدينة أنكيني بولاية أيوا.ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الشرطة قولها في بيان إنه تمت ملاحظة عبوة تبدو مريبة من قبل اثنين من المارة أثناء تجوالهما في موقف السيارات بالقرب من مركز ليكسايد في أنكيني، وتبين أنها قنبلة أنبوبية حيث أمرت الشرطة بإخلاء المركز وتوقف التصويت في الموقع لعدة ساعات، وقام المتخصصون بتفكيكها.وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتم العثور على قنابل أخرى حول المدينة.