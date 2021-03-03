جلسات تحضيرية لنجوم «أوقات فراغ» قبل انطلاق الجزء الثاني

بدأ صناع وأبطال الفيلم السينمائي «أوقات فراغ»، في التحضير لتقديم جزء ثاني من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم الذي عرض عام 2006.وعلمت «الدستور» من مصدر داخل العمل أن صناع المسلسل يعقدون جلسات عمل تحضيرية مكثفة حاليا للاتفاق على التفاصيل النهائية، وتطورات الأحداث التي سيشهدها الجزء الثاني من الفيلم، وجمعت الجلسات بين كريم قاسم، وأحمد حاتم، وعمرو عابد، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم حول مجموعة من الشباب تربطهم علاقة صداقة رغم اختلاف الطبقات بينهم، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، يحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد.و كان الجزء الأول من فيلم «أوقات فراغ» قد عُرض عام 2006، وهو من بطولة عمرو عابد، أحمد حاتم، كريم قاسم، راندا البحيري، طارق التلمساني، ومن تأليف محمود محمد، وعمر جمال، وإخراج محمد مصطفى.