ضبط تشكيل عصابى يغسل 10 ملايين جنيه فى المخدرات

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد تشكيل عصابى غسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة بيع المخدرات.وتبين تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجال "الأراضى الزراعية"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.