تنفيذ 13 ألف و606 مشاريع للشباب بتكلفة 2 مليار و36 ألف جنيه بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية عن تنفيذ 13 ألفًا و606 مشاريع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و36 ألف جنيه، لتوفر 44 ألف و756 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها).وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحى أول وثان جاءت في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٦٧ مشروع بقيمة ٢٦٧ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٦٤١ مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون و٥٩٥ ألف و٢٥٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٧٨٠ مشروع بقيمة ٢٤٢ مليون و١٦٥ ألف جنيه.ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.