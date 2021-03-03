2553 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 465022 حالة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 434 ألف حالة تعافت حتى الآن في حين وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس إلى 8525 حالة.يذكر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ بداية حملة التطعيم في ديسمبر الماضي في النمسا بلغ نحو 500 ألف.