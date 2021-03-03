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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:04 م
مياه القناة
مياه القناة
مصطفى دياب
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، إحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية المؤدية لمنطقة الإصلاح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك لضمان وصول المياه إلى أكثر من 2000 مواطن محروم من المياه منذ فترة كبيرة، ويبلغ طول الشبكة 3200 متر قطر 6 بوصة، و500 متر قطر 4 بوصة، تحت إشراف مباشرة من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

قال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم تدعيم منطقة الإصلاح بالمياه من محطة مياه القنطرة غرب الكبري، وتدعيم وزيادة كمية المياه من خلال الربط علي محطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه قرية النصر الكيلو 14، وذلك لتوصيل المياه تلك المنطقة والمناطق المجاورة والقضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأضاف رئيس مياه القناة، على اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتي ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن
«مياه القناة»: تجديد الخطوط بمنطقة الإصلاح لخدمة أكثر من 2000 مواطن

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