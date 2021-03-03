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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:13 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
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قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 فلسطينيين في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين الأسير السابق بسام السعدي من جنين وهو والد شهيدين، وواجه على مدار السنوات الماضية الإبعاد والمطاردة من قبل سلطات الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات العامة الفلسطينية وطالت عناصر وقيادات من الفصائل الفلسطينية ونشطاء المقاومة الشعبية.

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