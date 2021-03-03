رضوى الشربينى تصل للسيدة نفيسة لحضور جنازة والدتها

وصلت، منذ قليل، الإعلامية رضوى الشربيني، إلى مسجد السيدة نفيسة لحضور جنازة والدتها التي ستقام عقب ظهر اليوم الأربعاء.وبعد وصول الإعلامية ظلت داخل سيارتها كونها مصابه بفيروس كورونا، اكتفت بالتلويح للمشيعين.نشرت "رضوى" تغريدة أمس قالت فيها: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، ادعو لها، يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك".