افتتاح شارع «البدرى فرغلى» فى بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، شارع الراحل المناضل البدري فرغلي بحي الشرق، شارع "المشرق" سابقا، وذلك بحضور أبناء وأحفاد البدري فرغلي، ووسط حضور المواطنين وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.وأهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لابن البدري فرغلي تقديرا لجهود والده وحرصه على خدمة أبناء وطنه، وأكد اللواء عادل الغضبان أن الراحل البدري فرغلي كان من القامات والرموز المشرفة لمحافظة بورسعيد، والذي أثرى الحياة السياسية والنيابية، وكان دائما في خدمة العمال وأصحاب المعاشات طوال سنوات عضويته بمجلس النواب، لافتا "أننا نفخر بأن البدرى فرغلى من أبناء محافظة بورسعيد، وسنظل نذكر أعماله ونضاله دائما".