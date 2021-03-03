كوت ديفوار تدعو لإجراء انتخابات تشريعية سلمية

دعا رئيس وزراء كوت ديفوار، حامد باكايوكو، المرشحين للانتخابات التشريعية في كوت ديفوار إلى العمل من أجل حملة سلمية وانتخابات هادئة في البلاد.وأفاد بيان لرئاسة الوزراء الإيفوارية، اليوم، أن جميع أحزاب المعارضة في كوت ديفوار أعلنت مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من مارس الجاري.