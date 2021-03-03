تحصين 317 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية حصنت 158 ألف و757 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و158 ألف و619 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 7 آلاف و944 رأس ماشية، ضمن الحملة القومية التي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير الماضي.وأضاف بركات، أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.