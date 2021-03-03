ضبط لص المساكن في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط لص المساكن في منطقة محرم بك.أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 4 حوادث سرقة، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.